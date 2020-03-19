МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк России 19 марта начнет продажу на рынке валюты от Минфина в рамках сделки по Сбербанку, будет осуществлять данные операции только при цене нефти марки Urlals ниже 25 долларов за баррель, что будет способствовать экономической и финансовой стабильности в стране, сообщил регулятор. Минфин США предложил раздать американцам $500 млрд в связи с коронавирусом

"Банк России 19 марта 2020 года приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России иностранной валюты из Фонда национального благосостояния для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк. Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с тем что на рынках сейчас наблюдается повышенная волатильность, регулятор разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности.

"Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов за баррель марки Urals", — говорится в сообщении.

Регулятор будет осуществлять данные операции в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет следовать данному механизму продаж иностранной валюты на внутреннем рынке до 30 сентября текущего года. Как будут происходить продажи валюты после 30 сентября, ЦБ планирует сообщить позже.