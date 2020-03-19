МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк России считает текущий уровень ликвидности банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы, при этом продолжит отслеживать ситуацию на финансовых рынках и будет уточнять объемы операций с ликвидностью, сообщил регулятор.

"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы… Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития", — сказано в сообщении.

При этом ЦБ, принимая во внимание наблюдаемые колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран, собирается провести сегодня аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей.

Также для повышения возможностей кредитных организаций управлять собственной ликвидностью и сохранения условий формирования ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет в четверг депозитный аукцион "тонкой настройки" на ту же сумму.