МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка одобрил приобретение доли в Трубной металлургической компании (ТМК) в пределах 10%, следует из материалов кредитной организации.

"Одобрить участие банка в публичном акционерном обществе "Трубная металлургическая компания" … с долей участия не более 10 (десяти) процентов акций (не включая 10 процентов)", — говорится в материалах.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5% — до 3,8 миллиона тонн.