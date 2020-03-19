МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Группа Росбанк, российская "дочка" французской банковской группы Societe Generale, в 2019 году сократила чистую прибыль по МСФО на 7,3% по сравнению с показателем прошлого года, до 10,95 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистый процентный доход увеличился на 5,2%, до уровня в 38,76 миллиарда рублей. Чистые непроцентные доходы составили 14,08 миллиарда рублей, сократившись на 9,2%. Прибыль на акцию снизилась до 7,06 рубля с 7,61 рубля годом ранее.

Процентные расходы выросли на 7,7% и составили 45,3 миллиарда рублей. Комиссионные расходы выросли на 24,8%, составив 4,86 миллиарда рублей. Расходы по налогу на прибыль снизились на 19,5%, до уровня в 2,76 миллиарда рублей.

Активы группы выросли на 5,7%, составив 1,22 триллиона рублей. Обязательства выросли на 4,8%, до уровня в 1,05 триллиона рублей.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако его объединили с Росбанком.