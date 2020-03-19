СТОКГОЛЬМ, 19 мар — ПРАЙМ. Шведская финансовая инспекция оштрафовала шведское отделение Swedbank на 4 миллиарда шведских крон (400 миллионов евро) из-за того, что руководство банка не смогло предотвратить операции по отмыванию денег, сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Расследование показало, что руководство Swedbank AB знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем прибалтийском отделении. При этом банк, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы и отчеты, не предпринял необходимых мер для того, чтобы остановить незаконные операции", — говорится в заявлении.

Шведский финрегулятор вел расследование совместно с Финансовой инспекцией Эстонии, ожидается, что ее решение в отношении дочернего подразделения Swedbank в Эстонии будет объявлено в ближайшее время.