МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 18 марта вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 1,4 миллиарда долларов против 590 миллионов долларов неделей ранее — таким образом, отток достиг исторического максимума, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили рекордные за все время 1,4 миллиарда долларов против 590 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.