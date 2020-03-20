МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Рекордный отток капитала за прошедшую неделю связан с массовым бегством нерезидентов из ОФЗ, однако усиления тенденции в среднесрочной перспективе ждать не стоит, считают аналитики.

Инвесторы за неделю по 18 марта вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), рекордные 1,4 миллиарда долларов против 590 миллионов долларов неделей ранее — таким образом, отток достиг исторического максимума, говорится в обзоре BCS Global Markets со ссылкой на данные компании Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

ПОБЕГ ИЗ ОФЗ

"На фоне катастрофического дефицита ликвидности в долларовой системе финансовые организации продавали все, что можно было конвертировать в доллары для покрытия своих собственных обязательств. Поэтому мы наблюдали резкий рост оттока капитала из рискованных активов", — объясняет ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Сейчас на руках у иностранных инвесторов объем облигаций составляет 3 трлн рублей, добавляет начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. По его словам, российские госбумаги нерезиденты начали продавать после падения нефтяных котировок: если в 2019 году иностранцы вложили в рынок ОФЗ 19,5 млрд долларов (это было выгодно для инвесторов на фоне менее привлекательных условий в других странах), то в настоящий момент в результате девальвации рубля и обвала цен российских госбумаг эти вложения могли начать приносить убытки.

Выводить капитал в таких условиях совершенно разумно с точки зрения защиты своих интересов, тем более, инвесторы понимают, что российские финансовые регуляторы не смогут побороть общий тренд на ослабление рубля, добавляет аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Ситуация уникальна сейчас тем, что почти никто не может найти защитный актив, например, золото тоже теряет в цене с 9 марта и уже подешевело на 10%. Акции американских компаний тоже вошли в пике, остается разве что покупать госдолг США. Несколько остановить отток могли бы количественные смягчения наподобие тех, что осуществлялись после 2008 года, но российская экономика берегла резервы не для этого, а для общей социально-политической стабильности", — отмечает эксперт.

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РЕКОРД

"Сейчас доля вложений иностранных инвесторов в ОФЗ составляет более 30% — ускорения бегства в среднесрочной перспективе ждать не стоит. Наоборот, ситуация может нормализоваться по мере смены настроений на рынке и прохождении пика распространения коронавируса", — полагает Карпунин.

Ситуация может стабилизироваться достаточно быстро, добавляет Кочетков. ЕЦБ увеличил программу покупки активов на 750 млрд евро, ФРС запустила QE в объеме $500 млрд по казначейским обязательствам и $200 млрд — по ипотечным облигациям, а также начал покупку краткосрочного коммерческого долга на $1 трлн. Ставка Банка Англии снижена до 0,1%, в ФРС ставка была снижена до 0,00%-0,25%.

"Принятые меры должны стабилизировать финансовые рынки, а при улучшении ситуации можно ждать разворота финансовых потоков в сторону риска, как это уже было в предыдущие годы при активном стимулировании ведущих регуляторов. На этом фоне рубль может заметно укрепиться, так как является одним из самых выгодных рискованных активов за счет разницы в ставках", — уверен он.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов сомневается в том, является ли такой рекорд разовой "панической атакой". "Все будет зависеть от убедительности антикризисных мер правительства и, в частности, сегодняшнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке. От этого решения многое зависит в краткосрочном периоде. Неразумное и резкое изменение ключевой ставки может как усилить отток капитала, так и успокоить рынки", — уверен он.