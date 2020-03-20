МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Банк России в связи с ситуацией с коронавирусом утвердил пакет мер, который призван поддержать граждан, экономику и финансовый сектор, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией", — говорится в сообщении.

В пакет вошли шесть параметров.

Меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии, и по обеспечению доступности платежей для населения, меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, ипотечного кредитования, поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике.

Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации и меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.

В частности, ЦБ РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать долги и не штрафовать за просрочку заемщиков с подтвержденным коронавирусом, говорится в сообщении регулятора о мерах поддержки граждан, экономики и финансового сектора в условиях коронавируса.

"Банк России… рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), предоставленным заемщикам — физическим лицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ также принял ряд мер для поддержания доступности ипотечного кредитования. В частности, для банков снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, которые будут выдаваться с 1 апреля 2020 года.

При этом изменяется порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом. "Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми", – говорится в документе.

Также ЦБ включил в Ломбардный список ряд ипотечных облигаций, которые обладают необходимым кредитным качеством и соответствуют иным установленным требованиям, говорится в сообщении.

Банк России принял решение в условиях пандемии коронавируса временно снизить регуляторную и надзорную нагрузку на финансовые организации, в частности приостановит проверки банков и других финансовых организаций, запланированные проверки перенесет на период после 1 июля, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования), переносит запланированные проверки на период после 1 июля 2020 года. Приостанавливает реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года", — говорится в сообщении.