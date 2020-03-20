МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Заместители председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, Александр Морозов и Анатолий Попов в последние три дня увеличили свои доли в уставном капитале кредитной организации, следует из материалов банка.

Так, Морозов 18 марта увеличил долю в уставном капитале до 0,0025% с 0,0021%, причём его доля в объеме обыкновенных акций осталась на уровне в 0,0014%.

Попов 19 марта также нарастил свою долю в уставном капитале Сбербанка, до 0,00053% с 0,00029%, а долю в объеме обыкновенных акций — до 0,00055% с 0,0003%.

Наконец, Кузнецов 20 марта увеличил долю в уставном капитале банка до 0,00125% с 0,00081%, а его доля в общем объеме обыкновенных акций выросла до 0,00131% с 0,00085%.

Топ-менеджеры Сбербанка регулярно приобретают акции банка. Так, глава Сбербанка Герман Греф 18 марта также докупил ценные бумаги банка, а до того сделал это 10 марта. Тогда же свои доли увеличили и Кузнецов и Морозов.