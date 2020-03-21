МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество экс-бенефициара ныне санируемого "Московского индустриального банка" (МИнБанка) Абубакара Арсамакова стоимостью около 300 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.

Обеспечительные меры просила принять нынешняя администрация МИнБанка в рамках дела по ее иску к Арсамакову, в котором она просит признать недействительными сделками операции по выдаче денежных средств с его банковских счетов и применить последствия недействительности сделки.

Истец просил арестовать имущество, принадлежащее Арсамакову на праве собственности, а также его денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета, в пределах суммы исковых требований — около 105 миллионов рублей, более 500 тысяч долларов и 1,9 миллиона евро (в сумме по текущему курсу — около 300 миллионов рублей).

Суд, однако, посчитал, что банк не представил "доказательств безусловной необходимости принятия данных обеспечительных мер". Принятие мер, по мнению суда, будет направлено на дисбаланс интересов заявителя и ответчика.

В феврале в рамках дела по иску ЦБ о взыскании с 19 экс-руководителей МИнБанка, в том числе Арсамакова, 196 миллиардов рублей убытков, истец также запрашивал обеспечительные меры, мотивируя их тем, что ответчики в период за полгода до введения временной администрации и после ее ввода осуществляли "массовый вывод имущества". В частности, Арсамаков, по словам представителя ЦБ, снял со своего счета "существенные объемы денежных средств", а также продал 12 принадлежавших ему земельных участков и другое имущество. В том деле суд тоже отказался принимать обеспечительные меры.

Банк России в январе 2019 года утвердил план участия в осуществлении мер предупреждения банкротства МИнБанка и возложил функции временной администрации банка на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

"Московский индустриальный банк" – крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания. По данным РИА Рейтинг, на 1 декабря 2019 года МИнБанк занимал 26-е место в российской банковской системе по величине активов. Основными акционерами банка были президент кредитной организации Арсамаков и члены его семьи.