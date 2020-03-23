МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил Банку России расширить тарифный коридор в ОСАГО по крайней мере на 10% вверх и вниз, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют, следует из письма союза, направленного председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.

В письме содержится ряд предложений по смягчению требований регулятора к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков на фоне пандемии коронавируса и нестабильности на финансовых и сырьевых рынках. Среди них и расширение границ тарифного коридора в ОСАГО.

Как объясняет союз, из-за изменения курса валют вырастет стоимость восстановительного ремонта, осуществляемого в рамках ОСАГО. А в связи с ростом стоимости запасных частей, рассчитанной в соответствии с установленной единой методикой, вырастут и непосредственные денежные выплаты по ОСАГО.

"С учетом того, что, по данным Банка России, комбинированный коэффициент по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%, текущих значений тарифного коридора по ОСАГО окажется недостаточно для компенсирования роста цен. В связи с изложенным, предлагается расширить коридор для базовой ставки тарифа ОСАГО не менее, чем на 10% по всем типам транспортных средств", — говорится в письме.

Если предложение будет принято, минимальная граница для легковых авто физлиц опустится до 2471 рубля (сейчас 2746 рублей), а максимальная поднимется до 5436 рублей (сейчас 4942 рубля).

Текущий коридор был установлен в результате реформы ОСАГО, стартовавшей в январе прошлого года. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса.