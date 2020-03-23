МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО за январь-февраль снизилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Средняя цена полиса ОСАГО за январь-февраль 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,6% — с 5 628 до 5 539 рублей. Отмечается, что эта тенденция наблюдается уже 14 месяцев, с начала реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО. Средняя цена полиса ОСАГО для автомобилей физлиц в январе-феврале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,53%, с 5 545 до 5 460 рублей, сообщил президент РСА Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении.

"Средняя выплата за этот же период, напротив, вновь выросла на 5,4% — с 66 198 до 69 743 рублей…. Одновременно со снижением средней премии на 4,3% выросло количество заключенных по ОСАГО договоров, с 4,96 до 5,17 миллиона штук. Сумма начисленных премий за этот же выросла на 2,7%, с 27,92 до 28,66 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Количество заявленных убытков снизилось на 12,7% — с 431,3 тысячи до 376,4 тысячи штук. При этом общая сумма страховых выплат увеличилась сразу на 6,5% — с 23,3 до 24,8 миллиарда рублей.

"Все то время, что идет реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО, начатая Банком России 9 января 2019 года, мы слышим от разных экспертов, что страховые компании вот-вот поднимут тарифы. Однако на самом деле мы видим беспрецедентную для рынка ОСАГО ситуацию, когда средняя цена обязательной "автогражданки" снижается 14 месяцев подряд, при том, что средняя выплата продолжает расти и уже сравнима со средней выплатой по добровольному и дорогостоящему каско. Это — следствие возросшей конкуренции между страховыми компаниями", — добавил Юргенс.

Он также отметил, что ситуация с убыточностью на рынке ОСАГО продолжает оставаться напряженной. Даже такой ненадежный и не целиком отражающий реальную убыточность показатель, как отношение выплат к премиям, составил в январе 2020 года 82%, а в феврале — уже 91%. При этом закон отводит на выплаты 77% страховой премии.