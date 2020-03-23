МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Пандемия коронавируса уже стала для российского бизнеса настоящим испытанием на прочность: люди все меньше выходят на улицу и все больше уходят в онлайн. О том, как изменилось финансовое поведение людей из-за вируса, будет ли Сбербанк закрывать отделения и предоставит ли пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы, в интервью агентству "Прайм" рассказал зампред правления крупнейшего российского банка Олег Ганеев.

- В мире в настоящее время идет пандемия коронавируса. В России пока зарегистрированных случаев не так много, но власти усиленно готовятся к возможной вспышке вируса. А как Сбербанк ведет подготовительную работу с точки зрения отделений? Какие защитные меры предпринимаются для нераспространения вируса в отделениях?

— Мы предпринимаем все необходимые меры по противодействию распространению вируса: тщательно соблюдаются санитарные нормы, наши отделения постоянно убираются, дезинфицируются, проветриваются. Также все сотрудники наших отделений выходят на работу только здоровыми, все, у кого обнаруживаются симптомы респираторных заболеваний – насморк, кашель, отправляются на больничный и под наблюдение врачей. Вся наша сеть офисов работает в штатном режиме.

- Есть ли у банка план по реагированию на выявление у сотрудника отделений коронавируса? Какие шаги будут предприниматься? А что будет делать банк, если в отделении будет выявлено сразу несколько заболевших сотрудников?

— В банке с любыми проявлениями болезни предписано не выходить на работу и находиться на больничном до полного выздоровления. Мы проводим бесконтактные замеры температуры у сотрудников, все руководители получили четкие инструкции по тому, как им действовать в случае обнаружения респираторных заболеваний у их подчиненных.

Кроме того, у нас большой резерв сотрудников, которые работают в других каналах и хорошо знают продукты и сервисы банка. Эти сотрудники могут быть, в случае необходимости для усиления обслуживания клиентского потока, перенаправлены на работу в отделения.

- В целом видят ли в Сбербанке панические настроения среди клиентов на фоне новостей о коронавирусе? Как изменился поток клиентов в офисах банка?

— Нет, мы не наблюдаем никаких панических настроений среди клиентов банка, при этом увеличивается количество операций в дистанционных каналах банка.

- Будет ли банк закрывать отделения, если ситуация с вирусом ухудшится? Если да, то как будет организована работа сети? Рассматривает ли банк возможность введения курьеров или мобильных банковских пунктов, если ситуация ухудшится?

— Ситуация может сложиться таким образом, что отдельные офисы будет необходимо временно закрывать для проведения дезинфекционных мероприятий. При этом будут задействованы дополнительные мощности во всех каналах банка (цифровые, удаленные сервисы, передвижные офисы и так далее), поэтому, я уверен, от временного закрытия офисов наши клиенты никак не пострадают.

Кроме того, если все же какой-либо офис временно закроется, мы оперативно организуем в этом регионе мобильные передвижные банковские офисы. Мы гарантируем, что всем нашим клиентам без задержек будут доступны в том числе очные банковские услуги.

- Россияне обычно в первую очередь в непонятной ситуации идут снимать наличные в банкоматах. Фиксирует ли банк уже какой-то повышенный спрос на такие операции? Как банк будет обеспечивать достаточное количество наличных денег в банкоматах?

— На сегодняшний день у нас не зафиксирован всплеск по снятию наличных, объёмы штатные. При этом сформированы дополнительные запасы наличности для удовлетворения возможного увеличения спроса. Если такая потребность возникнет, мы ее удовлетворим.

- Фиксирует ли в отделениях рост спроса на обмен валюты после начала ситуации с коронавирусом? Если да, то на какую?

— Мы наблюдаем незначительный рост количества операции по обмену валюты. Все потребности клиентов по таким операциям удовлетворяются.

- В некоторых странах, в частности в Грузии, на фоне распространения коронавируса крупнейшие банки предложили своим клиентам "кредитные каникулы". Думал ли банк о такой мере? Есть ли в этом необходимость? Как вы считаете, могут понадобиться какие-либо другие льготные меры в связи с ситуацией с вирусом?

— Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности, либо в случае жилищных кредитов – предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заемщиков в соответствии с действующим законодательством.

Важно также и то, что сейчас есть возможность подать заявку на реструктуризацию онлайн, без посещения офиса банка: частным клиентам — на сайте банка, для малого и микробизнеса — в случае возникновения просроченной задолженности — в Сбербанк Бизнес Онлайн. Также 20 марта были опубликованы рекомендации Банка России. Мы их изучаем и, в случае необходимости, оперативно примем дополнительные меры.



