МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российские банки за январь-февраль текущего года заработали чистую прибыль в 337 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.

При этом за февраль чистая прибыль банковского сектора составила 140 миллиардов рублей, что сопоставимо со среднемесячной чистой прибылью за прошлый год.

Отмечается, что положительный финансовый результат после налогообложения показали 252 кредитные организации, или 58% от всех действовавшие на 1 марта банков.

Российские банки в феврале нарастили кредитование населения на 1,2%, а корпоративное кредитование показало прирост всего лишь на 0,1%, сообщает ЦБ РФ.

"Портфель кредитов физическим лицам вырос в феврале на 208 миллиардов рублей (+1,2%), превысив сезонно низкий январский рост (+0,8%). Вместе с тем рост показателя мог быть еще выше, если бы не негативное влияние распространения коронавирусной инфекции на туристическую отрасль и экономику в целом", — сказано в документе.

Более половины необеспеченных потребительских кредитов были выданы в январе заемщикам с долговой нагрузкой выше 50%, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.

"Более половины необеспеченных потребительских ссуд, выданных в январе 2020 года, приходилось на диапазон показателя долговой нагрузки (ПДН) выше 50% (из них более 20% – с ПДН выше 80%) и подпадало под повышенные коэффициенты риска для целей расчета достаточности капитала, что сопоставимо со средним уровнем в четвертом квартале 2019 года", — сказано в документе.

Отмечается, что в январе темп прироста необеспеченных потребительских ссуд ускорился до 0,9% и был бы еще выше, если бы не новогодние праздники.

Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2019 года при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.

Что касается корпоративного портфеля, по данным ЦБ, то он за месяц существенно не изменился — прирост на 51 миллиард рублей, или на 0,1%. Темп кредитования во многом определялся ростом прочих размещенных средств, представленных в основном сделками репо. Без учета прочих размещенных средств динамика кредитования была отрицательной (-0,2%), указывает регулятор.

"Это может быть связано с тем, что многие компании начали испытывать трудности в осуществлении текущей деятельности на фоне неопределенности в условиях распространения коронавирусной инфекции, что привело в том числе к снижению спроса на кредиты со стороны отдельных компаний", — поясняет ЦБ.

Некоторые крупные компании (в значительной степени финансовые организации) также предпочли привлекать финансирование через выпуски облигаций, объем которых в обращении увеличился за месяц на 230 миллиардов рублей или 2%, до 10,7 триллиона рублей, отмечает ЦБ.

Вклады россиян в банках в феврале выросли на 0,9% в скорректированном выражении, до 30,821 триллиона рублей, следует из инфомационно-аналитических материалов Банка России "О развитии банковского сектора".

"Средства физических лиц выросли в феврале на 274 миллиарда рублей (плюс 0,9%), до 30,8 триллиона рублей, компенсировав сезонный отток рублевых вкладов в январе, что характерно для начала года", — отмечает ЦБ.

Высокий уровень прироста вкладов населения был в основном обусловлен динамикой вкладов в системно значимых кредитных организациях — на 1%, прочие крупные банки наращивали средства физлиц менее активно — на 0,4%.