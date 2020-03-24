МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российским банкам следует проводить дезинфекцию банкоматов на фоне распространения коронавируса, а также ограничить выдачу наличности в банкоматах с возможностью ее снятия без предварительной обработки в банке (банкоматы-ресайклеры), говорится в рекомендациях ЦБ РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших.

ЦБ рекомендует перед выдачей клиентам наличных денег или их загрузкой в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

"Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке", — предупреждает ЦБ.

Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами. Банк России также рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг — онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам.