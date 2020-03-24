МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ советует сотрудникам банков на фоне коронавируса инкассировать наличность в защитных масках и перчатках, а выдавать эти деньги клиентам не раньше трех-четырех дней после их хранения в кредитной организации, говорится в рекомендациях Центробанка за подписью первого зампреда Ольги Скоробогатовой.

"Прием документов, денежных знаков и ценностей от клиентов, инкассаторских работников осуществлять в средствах индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые перчатки и другие), по возможности регулярно использовать дезинфицирующие препараты (антисептики, антибактериальные средства для обработки рук и другие)", — говорится в письме.

"Выдачу денежных знаков клиентам, подкрепление автоматических устройств в упаковке кредитной организации, внутренних структурных подразделений кредитной организации осуществлять после хранения денежных знаков в кредитной организации, внутренних структурных подразделениях — не менее трех-четырех календарных дней", — также рекомендует ЦБ.

Ранее во вторник регулятор отдельно дал рекомендации по работе с банкоматами: они не должны будут выдавать банкноты, не прошедшие обработку в банке, однако позже уточнил, что это рекомендации затронут около четверти российских устройств, так называемые банкоматы-ресайклеры. При этом в пресс-службе производителя банкнот — "Гознака" — РИА Новости сообщали, что российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому они защищены от вирусов и микробов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по данным на понедельник, 438 заболевших.