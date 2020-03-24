МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi не нашел покупателей для Рокетбанка, компания приняла решение свернуть проект, говорится в её сообщении.

"Мы рассмотрели возможность частичной или полной продажи Рокетбанка. Мы не смогли найти подходящего покупателя для Рокетбанка, и в результате совет директоров принял решение свернуть его деятельность", — заявили в компании.

В сентябре Qiwi сообщала, что ведет переговоры с покупателями и инвесторами для Рокетбанка,

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.