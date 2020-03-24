МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады марта осталась на рекордно низком уровне за все время подсчетов — 5,15%, следует из материалов Банка России.

В третьей декаде февраля ставка снижалась до 5,22%, во второй — до 5,45%, в первой — до 5,49%.

ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, убрав при этом из релиза сигнал о возможном ее снижении на ближайших заседаниях. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что вопрос о повышении ставки на одном из ближайших заседаний ЦБ с повестки не снят.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.