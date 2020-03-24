МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка за 2019 год по МСФО увеличилась на 12,9%, до 44,6 миллиарда рублей против 39,5 миллиарда рублей годом ранее, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Группа успешно завершила 2019 год, заработав чистую прибыль в размере 44,6 миллиарда рублей, а совокупный доход, включающий, в том числе, валютную переоценку иностранных вложений группы, – 39,0 миллиарда рублей. Для сравнения за аналогичный период 2018 года чистая прибыль и совокупный доход группы составили 39,5 миллиарда рублей и 43,0 миллиарда рублей соответственно. Рентабельность капитала группы уменьшилась в 2019 году на 0,5 процентного пункта, до 6,3% по сравнению с показателем 2018 года. Рентабельность активов в 2019 году достигла 0,7%, увеличившись на 0,1 процентного пункта в сравнении с 0,6% в конце 2018 года", — сказано в сообщении.

Чистый процентный доход вырос на 2,9% и составил 142,8 миллиарда рублей, при этом процентные доходы увеличились на 9,6%, до 409,5 миллиарда рублей, а процентные расходы – на 13,6%, до 266,7 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа в 2019 году не изменилась, составив 2,8%.

Стабильные доходы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, в 2019 году увеличились на 12,7% и достигли 177 миллиардов рублей в сравнении с 157,1 миллиарда рублей в 2018 году. При этом чистые комиссионные доходы в 2019 году (34,2 миллиарда рублей) в 1,9 раза превысили аналогичный показатель в 2018 году (18,4 миллиарда рублей).

"Рост комиссионного дохода стал возможен благодаря активному развитию розничного бизнеса: в 2019 году стартовали продажи "пакетных" предложений, страховых и сервисных, как по кредитным, так и по инвестиционным продуктам для физических лиц", — говорится в сообщении.

Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 декабря 2019 года составил 4,593 триллиона рублей и вырос на 8,3% в сравнении с 4,24 триллиона рублей 31 декабря 2018 года. Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах составила 66,8% в сравнении с 61,8% на конец декабря 2018 года. Объем корпоративных кредитов в 2019 году увеличился на 6,8% и составил 3,985 триллиона рублей в сравнении с 3,733 триллиона рублей на конец 2018 года. Розничные кредиты показали существенный рост, их объем увеличился в 2019 году на 19,9% с 506,9 миллиарда рублей до 608 миллиардов рублей.