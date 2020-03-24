МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сбербанк по итогам прошлого года впервые с кризисного 2015 года снизил выдачу ипотечных кредитов — на 21,1%, до 654 тысяч ссуд, следует из годового отчета крупнейшего российского банка.

Согласно данным отчета, Сбербанк в прошлом году выдал 654 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 триллиона рублей. Таким образом, за год число выданных кредитов снизилось на 21,1%, а объем выдач – на 16,8%.

В последний раз снижение по обоим показателя наблюдалось в 2015 году. Тогда выдачи и по количеству, и по объему упали на четверть.

При этом Сбербанк остается крупнейшим игроком на российском ипотечном рынке, хотя его доля за последний год и упала на 2,3 процентного пункта — до 54%. В последний раз снижение доли банка на рынке наблюдалось по итогам 2016 года, но всего на 0,4 процентного пункта.