МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. ВТБ в рамках сделки с акциями Tele2 продал свой пакет "Ростелекома", около 13%, компании АО "Телеком Инвестиции", в которую входит сам банк и участники консорциума Tele2Russia Holding AB, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"ВТБ продал 13% акций "Ростелекома" компании АО "Телеком Инвестиции", в которую входят ВТБ и участники консорциума Tele2Russia Holding AB. Транзакция является очередным этапом в рамках окончательных расчетов со всеми участниками сделки (с акциями Tele2 — ред.)", — говорится в сообщении.

В середине марта "Ростелеком" сообщил, что консолидация им 100% Tele2 завершена, экс-владельцы сотового оператора получили 29,4% обыкновенных акций "Ростелекома".