МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Райффайзенбанк в 2019 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, до рекордного уровня в 37,63 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.

Основными факторами увеличения прибыли стали рост чистого комиссионного дохода, чистого процентного дохода, а также торгового результата.

Прибыль до налогообложения составила 48,32 миллиарда рублей, увеличившись на 13,6%. Чистый процентный доход вырос на 9,4% и составил 57,52 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 20,1%, до 21,33 миллиарда рублей, благодаря росту комиссионных доходов за комиссии за открытие кредитных линий, по расчетным операциям и пластиковым картам, а также документарным операциям и гарантиям.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 16,4%, до 802,34 миллиарда рублей. Динамика связана с ростом кредитного портфеля в среднем бизнесе (рост на 34,6% до 77,21 миллиарда рублей), малом и микро-бизнесе (рост на 24,2%, до 27,36 миллиарда рублей), среди розничных клиентов (рост на 16,5%, до 310,71 миллиарда рублей).

Средства клиентов на конец прошлого года выросли на 9,5% по сравнению с концом 2018 года и составили 955,08 миллиарда рублей. Средства физлиц выросли на 3% благодаря росту текущих счетов физлиц на 2,7%, до 363,03 миллиарда рублей, а также росту депозитов физлиц на 4%, до 117,71 миллиарда рублей. Средства юрлиц увеличились по сравнению с концом 2018 года на 10,5%, до 446,46 миллиарда рублей, при этом росли как текущие счета (рост на 6%, до 229,3 миллиарда рублей), так и срочные депозиты юрлиц (рост на 15,8%, до 217,17 миллиарда рублей).

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 октября занимал 12-е место в российской банковской системе.