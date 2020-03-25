МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России актуализировал список кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг.

В реестр вошли 26 организаций: Газпромбанк, "Уральский банк реконструкции и развития", банк "Санкт-Петербург", Челиндбанк, "Почта банк", "Дальневосточный банк", МИнБанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, РНКБ, "Восточный", Сбербанк, "Азиатско-Тихоокеанский банк", Московский кредитный банк, "Открытие", "Центр-инвест", "Киви банк", "МТС-Банк", Росбанк, Ситибанк, "Ак Барс", "Тинькофф банк", РНКО "Платежный Центр", Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

В последний раз регулятор публиковал реестр в апреле прошлого года. Тогда, помимо перечисленных, в него входило еще четыре организации: Запсибкомбанк (теперь входит в группу ВТБ), Алмазэргиэнбанк, НКО "Яндекс.Деньги" и "Русский Стандарт".