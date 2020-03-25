МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Эксперты не ждут сюрпризов от отчетности за прошлый год по МСФО госкорпорации развития ВЭБ.РФ – по их мнению, убыток группы продолжит снижаться. По итогам трех кварталов прошлого года убыток сократился почти в четыре раза по сравнению с цифрами за аналогичный период 2018 года – до 18,6 млрд рублей.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов отмечает, что для инвесторов заметное сокращение убытка является позитивным сигналом, но этот показатель не является основным критерием финансовой устойчивости ВЭБ.РФ. "Более надежный ориентир – достаточность капитала, которая находится на высоком уровне", — говорит эксперт. По итогам трех кварталов 2019 года достаточность капитала госкорпорации составила около 14%

Управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов считает, что в 2020 году в новой реальности разворачивающегося кризиса многое будет зависеть от того, какие задачи возложит на госкорпорацию правительство РФ. "Возможно, баланс ВЭБа пополнят кредиты, выданные на цели стимулирования экономики, в частности, через реализацию нацпроектов", — подчеркивает он.

Банк развития — это особая структура, которая, прежде всего, нацелена на реализацию приоритетных государственных проектов, согласен доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтовдела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

"Если встанет вопрос о выборе между прибыльностью и значимостью проекта, который финансируется банком развития, то, конечно же, на первое место выходит значимость. Понятно, что те же национальные проекты предполагают решение и экономических задач. Но на определенном этапе их реализации финансовый результат может быть отрицательным, подобное часто происходит и при реализации чисто коммерческих проектов", — говорит Твердохлеб.