МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по банковскому сектору РФ до негативного из-за экономического давления, оказываемого коронавирусом и падением цен на нефть, говорится в релизе агентства.

"Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, является отрицательным фактором для банков России и соседних рынков и может привести к негативным рейтинговым действиям… Fitch изменило прогноз по банковским секторам на негативный для семи из восьми рынков, которые оно охватывает в регионе", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Как отмечает агентство, степень негативного влияния на банки будет зависеть от продолжительности экономического спада, рисков для национальной экономики и внешнего финансирования, в частности от снижения цен на нефть, доходов от туризма и денежных переводов.

Fitch уточнило, что решение о негативных рейтинговых действиях будет также зависеть от наличия поддержки со стороны государства или акционеров. В релизе отмечается, что из 84 банка рейтинги 21 поддерживаются за счет помощи со стороны государства, еще 29 — поддержкой акционеров. Fitch рассмотрит влияние изменений операционных условий на банки и возможные последствия для рейтингов в ближайшие недели.