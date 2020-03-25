МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Сбербанк с апреля постепенно начнет заменять традиционные комиссии на переводы между физлицами подпиской: для этого банк установит для клиентов ежемесячный лимит по объему бесплатных переводов в 50 тысяч рублей, а чтобы перевести средства сверх лимита, нужно будет оформить подписку или заплатить комиссию в 1%, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.

Первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в октябре прошлого года анонсировал, что Сбербанк думает над концепцией персонализированных тарифов по аналогии с подписками у технологических компаний вместо традиционного комиссионного вознаграждения.

"Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками и сделать лимит на переводы в размере 50 тысячи рублей. Соответственно, все, что до 50 тысяч рублей, независимо от города или территориального банка для клиентов, будет абсолютно бесплатно. Все, что свыше лимита 50 тысяч рублей — клиент сможет купить подписку, чтобы не платить за каждый перевод", — сказала Кирсанова журналистам.

Банк будет внедрять новую модель тарификации постепенно: в начале апреля технология появится на Дальнем Востоке, а в июне уже будет охватывать всю страну.

Топ-менеджер подчеркнула, что под заявленный лимит в Сбербанке попадает более 88% всех клиентов. "То есть подавляющее большинство будет получать эту услугу абсолютно бесплатно", — указала Кирсанова.

Подписку можно будет оформить в "Сбербанк онлайн", минимальная начальная цена составит 134 рубля в месяц. При этом если клиент не захочет оформлять подписку, то за переводы сверх лимита он должен будет заплатить 1% от суммы перевода, но не более 1 тысячи рублей.

В середине декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга, то есть комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.