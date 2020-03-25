МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Совкомбанк довел свою долю владения в астраханском Волго-Каспийском акционерном банке (Вкабанк) до 91%, выкупив акции у группы ключевых акционеров и менеджеров банка, сообщила пресс-служба Совкомбанка.

В декабре 2019 года Совкомбанк стал владельцем более 20% Вкабанка. Оставшиеся 9% акций принадлежат частным инвесторам.

"Приобретение ВКА Банка соответствует нашей многолетней стратегии по покупке качественных банков меньшего размера по привлекательным ценам. Развитие в регионе будет усиливаться как в розничном, так и в корпоративном сегментах бизнеса", — отметил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что ранее сделка была согласована с Банком России. Совкомбанк планирует "существенно усилить позиции в регионе на базе бизнеса ВКА".

Вкабанк является небольшим региональным банком, работает с 1990 года.