МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Доля вкладов россиян на сумму свыше одного миллиона рублей на 1 января текущего года составляла 55,3% от общего числа, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее в среду президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объем таких активов у гражданина превышает 1 миллион рублей.

По данным АСВ, за прошлый год доля вкладов от 1 миллиона до 1,4 миллиона рублей выросла на 0,4 процентного пункта — до 12,3%, а доля вкладов от 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей увеличилась на 0,6 процентного пункта — до 10,9%. Доля вкладов свыше 3 миллионов рублей уменьшилась с 32,6% до 32,1%.

При этом доля вкладов на сумму меньше миллиона рублей снизилась. Так, доля вкладов в диапазоне от 100 тысяч до 1 миллиона рублей незначительно уменьшилась — до 36,1%, а доля вкладов размером менее 100 тысяч рублей сократилась на 0,4 процентного пункта — до 8,6%.