МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных, при необходимости назначить дежурные отделения, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Президент РФ Владимир Путин в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы.

"Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации", — говорится в сообщении регулятора.

При этом кредитные организации обеспечивают в указанный период операции по выдаче юридическим лицам денежных средств на выплату заработной платы и иные выплаты социального характера в обычном режиме.

Банк России рекомендует банкам обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.