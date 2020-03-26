МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Офисы Сбербанка в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля будут работать в режиме выходного дня, говорится в сообщении кредитной организации.

Зампред правления банка Анатолий Попов ранее в четверг рассказал, что Сбербанк на выходной неделе продолжит обслуживать корпоративных клиентов и рассматривать их заявки на реструктуризацию кредитов.

"С 30 марта по 5 апреля офисы будут работать по режиму выходного дня", — сказано в сообщении. При этом 28 марта все отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня, а 29 марта — по стандартному режиму воскресенья. Отмечается, что график работы у каждого офиса будет индивидуальный.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

Ранее в четверг Банк России рекомендовал кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни.