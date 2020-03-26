МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Банк России увеличил свою оценку "дыры" в капитале лишенного лицензии "Нижневолжского коммерческого банка" (АО "НВКбанк", Саратов) в 2,212 миллиарда рублей, говорится в материалах регулятора.

Так, активы банка по состоянию на 19 марта составили 7,42 миллиарда рублей, обязательства — 9,632 миллиарда.

Ранее ЦБ РФ оценивал размер "дыры" в капитале НВКбанка в 593,797 миллиона рублей.

Банк России с 24 января отозвал лицензию у НВКбанка. Как сообщал регулятор, банк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. Кроме того, отражение в финотчетности принимаемых кредитных рисков по требованию ЦБ выявило значительное (более 80%) снижение капитала банка.

Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц. По оценке регулятора, более 65% кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды.

По величине активов, согласно данным Бир Аналитик, банк на 1 января занимал 169-е место в банковской системе РФ.