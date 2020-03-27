МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 25 марта вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 840 миллионов долларов против исторического максимума в 1,4 миллиарда долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций за отчетную неделю составили 840 миллионов долларов по сравнению с историческим рекордом в 1,4 миллиарда долларов неделей ранее", — говорится в обзоре.

Сильный отток из инвестирующих в РФ фондов длится уже месяц. По данным EPFR, за неделю по 11 марта он составил 590 миллионов долларов, неделей ранее — 710 миллионов.