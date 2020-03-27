МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Отделения ВТБ с 30 марта по 5 апреля будут работать по режиму выходного дня, с понедельника по пятницу обслуживание юридических и физических лиц будет производиться более чем в 180 отделениях, при необходимости ВТБ будет готов увеличить число дежурных точек продаж, сообщила пресс-служба банка.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"ВТБ устанавливает следующий режим работы своих офисов на ближайшее время: 28 марта 2020 года все отделения банка будут работать в стандартном режиме субботы. 29 марта 2020 года – по режиму воскресенья. С 30 марта по 5 апреля 2020 года – по режиму выходного дня", — говорится в сообщении.

С 30 марта по 3 апреля обслуживание юридических и физических лиц будет производиться более чем в 180 отделениях. При необходимости ВТБ будет готов увеличить число дежурных точек продаж, указали также в пресс-службе.

"В розничных офисах ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. В рамках рекомендаций медиков мы просим клиентов во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 метра", — говорится в сообщении.

Банк рекомендовал клиентам в настоящий момент использовать возможности дистанционного обслуживания и минимизировать число посещений банковских офисов.