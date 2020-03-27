МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Банк России направит до 150 миллиардов рублей на поддержку кредитования банками субъектов малого и среднего бизнеса с целью бесперебойной выплаты ими зарплат сотрудниками, говорится в сообщении регулятора.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в четверг сообщил, что российские власти планируют со следующей недели вместе со Сбербанком и ВТБ запустить пилотный проект кредитов бизнесу на выплату зарплат, ставка — до 0%.

"Банк России… принял решение уточнить параметры нового механизма Банка России по поддержке кредитования субъектов МСП с установленным совокупным лимитом в размере 500 миллиардов рублей. В рамках указанного совокупного лимита будет направлено до 150 млрд рублей на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками", — сказано в сообщении.

Отмечается, что регулятор будет предоставлять кредиты банкам на эти цели по ставке 4% годовых и на срок 1 год, при этом максимальный объем предоставления средств для каждой кредитной организации будет рассчитываться из объема портфеля кредитов, предоставленных ею субъектам МСП на обеспечение расчетов по заработной плате в соответствии с одобренной правительством программой.

При этом ставка по кредитам, предоставляемым банками субъектам МСП в рамках указанной правительственной программы в течение первых шести месяцев не должна превышать установленного программой уровня.

ЭКВАЙРИНГ

ЦБ РФ с 15 апреля по 30 сентября также ограничит эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%.

"В условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий. В связи с этим Банк России: принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1%", — сказано в сообщении ЦБ.

Это позволит гражданам не выходя из дома осуществлять онлайн-покупки, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом, поясняет регулятор.

"Снижение комиссий предусмотрено для ТСП, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. При этом данное снижение для бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров на сумму не более 20 тысяч рублей", — подчеркнули в ЦБ.

В настоящее время эквайринговая комиссии в среднем составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара, добавляет Центробанк.

ОБЛЕГЧЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРЛИЦ

Банк России решил облегчить кредитование еще ряда отраслей, пострадавших от коронавируса, в том числе общественное питание, деятельность в сфере искусства, образовательные услуги.

"Банк России считает целесообразным распространить ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма (включая гостиничный бизнес), на дополнительный перечень отраслей", — говорится в сообщении.

В их число входят: организация общественного питания; деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений; деятельность по организации конференций и выставок; образовательные услуги; деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля); розничная торговля непродовольственными товарами; стоматологическая практика, указывает регулятор.

По кредитам организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября этого года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.

ЦБ также дает кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта и обусловлено распространением пандемии.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

ЦБ РФ рекомендовал удовлетворять заявки на кредитные каникулы от россиян, чей уровень дохода с 1 марта снизился из-за коронавируса, подготовит предложения по изменению законодательства, чтобы реструктуризация займов не портила кредитную историю россиян.

Банк России на фоне распространения коронавирусной инфекции принял решение реализовать комплекс мер, направленных на поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии, а также ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики.

"Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 2020 года, приводящего к объективным сложностям с исполнением кредитных обязательств, оперативно рассматривать и принимать решение об удовлетворении такого заявления заемщика", — сказано в сообщении.

При этом кредиторам в таких случаях рекомендуется не начислять заемщику повышенные проценты, штрафы и пени.

"Банк России подготовит предложения по внесению изменений в Федеральный закон "О кредитных историях", направленные на недопущение негативного влияния событий реструктуризации задолженности на кредитную историю и индивидуальный рейтинг гражданина в связи с распространением коронавирусной инфекции в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года", — добавляет регулятор.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТА ПО БЕЗОТЗЫВНЫМ КРЕДИТНЫМИ ЛИНИЯМ

Банк России в рамках смягчения регулирования ликвидности системно значимых кредитных организаций увеличил максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 триллиона рублей до 5 триллионов рублей с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года.

"В дополнение к объявленному снижению платы за право пользования безотзывной кредитной линией с 0,5 до 0,15% Банк России увеличил максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 до 5 триллионов рублей на период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года", — сказано в сообщении.

ВАЛЮТНЫЕ КРЕДИТЫ

ЦБ РФ рекомендовал оперативно рассматривать просьбы заемщиков о переводе валютных кредитов в рубли, дает банкам стимул для такой реструктуризации.

"Банк России рекомендует кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга, предусматривающей изменение валюты кредита (займа) с иностранной валюты на валюту Российской Федерации, оперативно рассматривать такие обращения", — сказано в сообщении.

Валютные кредиты несут повышенные риски для российских компаний, в первую очередь если у заемщика отсутствуют необходимые доходы в иностранной валюте, подчеркнули в регуляторе.

На фоне возросшей волатильности на валютном рынке ряд заемщиков может обратиться в банк с целью изменения валюты кредитования на рубли, что будет способствовать снижению кредитных рисков.