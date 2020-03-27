МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Интенсивность оттока капитала из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации, за неделю снизилась, но цифры по-прежнему весьма существенны для отечественного рынка, признают эксперты, опрошенные “Прайм”. Если появится надежда на улучшение ситуации с коронавирусом, финансовые потоки в более рискованные активы вновь активизируются, но и исключать новых исторических рекордов по выводу капиталов из российских фондов также пока не стоит.

По данным BCS Global Markets, инвесторы за неделю по 25 марта вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 840 млн долларов против исторического максимума в 1,4 млрд долларов неделей ранее. При этом приток в фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке, показал лучший за последние четыре недели результат: 1 млн долларов против оттока в 240 млн долларов неделей ранее.​ Сильный отток из инвестирующих в РФ фондов длится уже месяц.

ПОЗИТИВНЫЙ СИГНАЛ, НО ЦИФРЫ ПОКА СУЩЕСТВЕННЫЕ

По мнению ведущего аналитика “Открытие Брокера” Андрея Кочеткова, записать итоги двух недель по фондам в позитивные события для российского рынка было бы преждевременно, так как уже было выведено более 2,2 млрд долларов.

Условия на финансовых рынках существенно поменялись за последние две недели. В первые две декады марта в долларовой системе наблюдался жесточайший дефицит ликвидности, что вынудило ФРС пойти на объявление количественной программы без ограничений — по сути, ФРС обещает напечатать 20-25% годового ВВП США. Развернуты программы покупки краткосрочного коммерческого долга, казначейских обязательств, ипотечных облигаций и поддержки денежных фондов.

“Столь широкий поток ликвидности немного успокоил рынки, поэтому инвесторы прекратили массированный вывод капитала из любых активов, которые можно было конвертировать в доллары”, — объясняет эксперт.

Относительно предыдущей недели интенсивность оттоков сократилась, но в абсолютном выражении цифры остаются очень существенными для российского рынка, рассуждает аналитик Газпромбанка Илья Фролов.

“Балансирующее влияние оказал фактор закрытия коротких позиций в условиях улучшения внешней конъюнктуры и приток средств локальных инвесторов. К тому же данные не отражают действия зарубежных инвесторов, придерживающихся активных стратегий”, — сказал он.

Аналитик “Алор Брокер” Алексей Антонов убежден, что отток средств из фондов, инвестирующих в развивающиеся страны, связан прежде всего с тем, что США планируют оказать помощь американской экономике на 2 трлн долларов, что превосходит возможности всех развитых стран вместе взятых. В таких условиях доллар и долларовые активы становятся одними из самых привлекательных.

Главный стратег "Универ Капитала" Дмитрий Александров согласен с тем, что отток средств – это классическое "бегство в качество", сопровождающееся распродажами активов развивающихся стран и ростом доллара.

КУДА УСТРЕМЯТСЯ ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ

Cокращение объемов бегства позволяет рассчитывать на то, что пик паники уже миновал. “Более того, когда прояснится ситуация с пиком коронавируса, финансовые потоки устремятся из доллара в более рискованные, но также более доходные активы”, — считает Кочетков. Если следующая недельная статистика подтвердит дальнейший спад пессимизма, то можно рассчитывать на упреждающий рост российских фондовых индексов.

По словам Антонова, в умах инвесторов пандемия должна привести к банкротству многих производств, и эффект этот будет протяжен во времени — ведь спрос падает до нуля только сейчас, а уходить с рынков компании будут в течение следующих 2-3 месяцев, если ситуация кардинально не изменится.

“Такого пессимизма и волатильности не было даже в 2008 году, поэтому можно предположить, что отток капитала будет нарастать, и исторический максимум в 1,4 млрд долларов может быть превзойден через неделю или две”, — предупреждает он.

С другой стороны, возможны и “белые черные лебеди”, например, в виде отмены санкций против России со стороны Евросоюза — эта идея уже обсуждается в связи с опустошительным влиянием, которое оказывает коронавирус на российскую экономику. Если этот сценарий реализуется, то отток может смениться нулевым балансом, а затем и притоком в считаные дни, сказал он.

По словам Александрова, на фоне беспрецедентных мер правительств по поддержке бизнеса и центробанков по предоставлению ликвидности глубокие провалы могут носить лишь временный характер. Иностранные инвесторы также будут возвращаться, однако медленнее, чем уходили.

По оценкам эксперта “БКС Брокер” Вячеслава Абрамова, в ближайшей перспективе отток продолжится — глобальные инвесторы смещают свой фокус с Emerging markets в пользу своих стран, где появляются тоже интересные варианты для вложений.

“У инвесторов остаются опасения по поводу перспектив мировой экономики из-за коронавируса, что способствует выбору защитных активов и сокращению аппетита к риску”, — считает он.