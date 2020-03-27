МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал удовлетворять заявки на кредитные каникулы от россиян, чей уровень дохода с 1 марта снизился из-за коронавируса, подготовит предложения по изменению законодательства, чтобы реструктуризация займов не портила кредитную историю россиян, говорится в сообщении регулятора.

Банк России на фоне распространения коронавирусной инфекции принял решение реализовать комплекс мер, направленных на поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии, а также ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики.

"Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 2020 года, приводящего к объективным сложностям с исполнением кредитных обязательств, оперативно рассматривать и принимать решение об удовлетворении такого заявления заемщика", — сказано в сообщении.

При этом кредиторам в таких случаях рекомендуется не начислять заемщику повышенные проценты, штрафы и пени.

"Банк России подготовит предложения по внесению изменений в Федеральный закон "О кредитных историях", направленные на недопущение негативного влияния событий реструктуризации задолженности на кредитную историю и индивидуальный рейтинг гражданина в связи с распространением коронавирусной инфекции в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года", — добавляет регулятор.