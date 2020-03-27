МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Чистый убыток ВЭБа по МСФО в 2019 году снизился в 3,3 раза, до 52,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

Чистый процентный доход за отчетный период упал в 1,9 раза, до 25,7 миллиарда рублей.

"Отрицательный финансовый результат группы за 2019 год составил 52,8 миллиарда рублей, что в том числе обусловлено спецификой отчетности, когда при первоначальном признании предоставления проектного финансирования по ставке ниже рыночного уровня группа зафиксировала расход (в размере 46,2 миллиарда рублей). При этом предоставление проектного финансирования является одним из важнейших направлений деятельности ВЭБ.РФ как института развития. Также на результат негативно повлияло уменьшение чистого процентного дохода на фоне общего снижения процентных ставок", — сообщается в пресс-релизе.