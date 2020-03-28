МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Пострадавшие от коронавируса россияне смогут взять кредитные каникулы на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев; основанием для их получения является в том числе нахождение в карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы, говорится в сообщении Сбербанка.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход в текущей ситуации снизился более чем на 30%. Днем позже глава Сбербанка Герман Греф анонсировал, что банк предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам-физлицам каникулы по кредитным платежам на срок до полугода без начисления штрафов и неустоек.

"Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Основанием для кредитных каникул является пребывание на лечении от коронавируса либо реабилитации, нахождение в карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19", — говорится в сообщении банка.

Для получения отсрочки россиянам нужно предоставить соответствующий документ в зависимости от причины: больничный лист (можно в электронной форме) и документ о подтвержденном диагнозе COVID-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении или официальные документы от работодателя об изменении условий или режима работы и оплаты труда.

Затем клиенту банка необходимо подать заявку на кредитные каникулы на сайте банка в разделе "Кредиты – Реструктуризация", прикрепив фото или скан паспорта и подтверждающий документ. Банк сообщит клиенту о своем решении.