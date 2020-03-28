МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, находящийся под домашним арестом, предложил российским властям использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает в субботу газета "Коммерсант".

Как сообщил газете адвокат Хотина Александр Нарышкин, его подзащитный для "усиления борьбы с пандемией коронавируса" предложил властям бесплатно использовать принадлежащие ему 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров.

В обращении Хотина президенту РФ Владимиру Путину говорится, что в бизнес-центрах можно разместить госпитали, а также подразделения Росгвардии, Минобороны и оперативные штабы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также в обращении, имеющимся у "Коммерсанта", уточняется, что периметр каждого комплекса укреплен, проходы и выезды имеют КПП, а все объекты можно быстро переоборудовать в медцентры, в которых разместить более 100 тысяч койкомест.

Хотин, как отмечается в газете, просит президента дать соответствующее поручение правительству об использовании этой недвижимости, подчеркивая, что это "позволит существенно сократить денежные, людские, а самое главное, временные ресурсы".

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации. Сейчас в отношении Хотина и других лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.