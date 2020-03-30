МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Часть отделений Сбербанка в Москве временно не работает, но число работающих будет достаточным для обслуживания клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"На текущий момент в Москве временно не работает часть отделений, в том числе расположенных в торговых центрах, вузах и других организациях, которые затронули вводимые ограничения. Мы ежедневно мониторим ситуацию и будем обеспечивать работу такого количества отделений, которое достаточно для удовлетворения потребностей наших клиентов в финансовых услугах", — заявили в банке.

При этом в банке подчеркнули, что готовы к любому развитию ситуации. "Сейчас практически все сервисы по картам доступны в приложении "Сбербанк онлайн". Мы позаботились о запасе прочности наших технических систем в условиях повышенной нагрузки и обеспечим бесперебойное функционирование удаленных каналов", — заверили в банке.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду, 25 марта, пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

Мэр Москвы Сергей Собянин позже заявил, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Так, выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи, позже будут введены спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции. О подобном режиме оповестил и подмосковный губернатор Андрей Воробьёв.