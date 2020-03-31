МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, согласно которому НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 миллион рублей под ключевую ставку ЦБ РФ.

"Никакие вклады налогом не облагаются, налогом … по ставке 13% облагаются проценты, начисляемые на эти вклады, доходы от этих вкладов. При этом это касается не всех вкладов, а только тех, которые в сумме превышают 1 миллион рублей. Но главное, что они начинают начисляться не с первого рубля, а предусмотрен механизм, который позволяет предоставить очень существенный налоговый вычет", — рассказал журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Если считать, что этот закон бы вступил в силу сегодня, то в данном случае этот вычет составлял бы 62,5 тысячи рублей. То есть доход в виде 62,5 тысячи рублей не облагается налогом, а налогом 13% облагаются только те доходы по вкладам, которые превышают эту сумму", — пояснил депутат.

При этом он подчеркнул, что те предложения, которые сегодня направлены на то, что можно дробить деньги по вкладам в разных банках, лишены какого-то бы ни было основания. "Попытка сейчас искать возможность переложить средства с рублевых вкладов на валютные или, наоборот, с валютных на рублевых тоже не имеет никакого смысла", — добавил Макаров. "Эта мера вводится по налоговой базе, которая возникнет в 2021 году. И, следовательно, выплаты, как таковые могут начаться только в 2022 году", — подчеркнул депутат.

Президент России Владимир Путин на минувшей неделе предложил обложить налогом в 13% процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше одного миллиона рублей. Однако при формулировании законопроекта идея была уточнена.

"Налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей", — сказано в законе.

Таким образом, при текущей ключевой ставке ЦБ в 6% необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год.

При этом предлагается исключить из налогообложения депозиты с процентной ставкой менее 1%, а так же счета эскроу. "При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации в банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу", — указано в законе.

Отмечается, что банки РФ будут ежегодно до 1 февраля предоставлять налоговикам сведения о выплаченных за минувший год каждому вкладчику процентах, подлежащих налогообложению. А граждане должны будут уплатить налог не позднее 1 декабря.