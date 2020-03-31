МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Правительство России не поддержало включение финансовых организаций в новый список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в Госдуме.

В настоящее время финансовые организации в этот список не входят. Отвечая на вопрос, были ли они включены в новый список системообразующих, Моисеев сказал: "Насколько известно, нет. Я считаю, что это неправильное решение".

По его словам, они не были включены из-за того, что поднадзорны Банку России. "Коллеги наши сказали, что раз ЦБ за это отвечает, путь отвечает, а мы здесь ни при чем. Поэтому мы, конечно, побились за это дело, но правительство приняло другое решение, мы этому решению подчиняемся", — отметил Моисеев.

"Я написал возражения. Они были рассмотрены руководством правительства и не были поддержаны", — ответил замминистра на вопрос, будет ли этот вопрос подниматься в дальнейшем.

Ранее правительство РФ в рамках плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса сформировало и утвердило перечень системообразующих предприятий, расширив его до 600. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие. Данный список не был опубликован.

Как сообщили РИА Новости в Минэкономразвития, в обновленном перечне системообразующих предприятий отражены предложения ФНС, отраслевых министерств, институтов развития и ассоциаций. Список пополнился компаниями, оказывающими существенное влияние на развитие экономики страны, обеспечивающими наибольшую занятость в своих отраслях, являющимися крупнейшими налогоплательщиками. Общепит в их числе, отмечали в пресс-службе министерства.

Накануне сообщалось, что Минэкономразвития совместно с Минпромторгом и Минэнерго РФ ко 2 апреля текущего года должны утвердить порядок проведения мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций.