МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Европейские банки в ближайшие три года недополучат потенциальную прибыль в размере 120 миллиардов евро, поскольку распространяющийся коронавирус негативно отражается на экономике и бизнесе, подсчитали аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство Блумберг.

При этом только три недели назад, 10 марта, аналитики Goldman Sachs прогнозировали, что европейский банковский сектор лишится всего 30 миллиардов евро потенциальной прибыли в ближайшие три года.

Аналитики отметили, что кредиторы в Европе столкнутся с ростом проблемных кредитов и снижением выручки, в то время как расходы, вероятно, останутся прежними. "Перспективы развития сектора, как и в целом экономики, существенно ухудшились", — пишут аналитики Goldman Sachs.

По мнению аналитиков, инвесторам следует придерживаться системно значимых банков, поскольку они, вероятно, получат больше преимуществ от целого ряда мер, которые регуляторы приняли для поддержки рынков.

Быстрое распространение коронавируса с начала текущего года оказывает негативное влияние на всю мировую экономику. Регуляторы и правительства разных стран мира в марте объявили об ощутимом смягчении монетарной политики и анонсировали масштабные меры поддержки экономики и ликвидности на рынках.