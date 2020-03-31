МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российские банки пошли навстречу бизнесу на фоне падения доходов компаний из-за коронавируса и начали задумываться о смягчении условий по эквайринговому обслуживанию, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Ранее во вторник о послаблениях по эквайрингу объявил крупнейший на этом рынке игрок — Сбербанк<SBER>. Кредитная организация до 31 мая отменила плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс, при этом "каникулы" могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации в стране. Остальные банки также начали прорабатывать возможности оптимизации нагрузки на корпоративных клиентов.

"Мы прорабатываем несколько сценариев: для наиболее чувствительный категорий торгово-сервисных предприятий будут введены комиссионные каникулы, для остальных плата будет снижена. Также прорабатываются льготы для коробочных продуктов РКО+эквайринг. По ним будет реализован комплекс мер, включающий временную отмену абонентской платы и снижение ставки эквайринга", — прокомментировал директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин.

Банк России принял меры в отношении товаров первой необходимости еще на прошлой неделе. Регулятор объявил, что с 15 апреля по 30 сентября ограничит эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%.

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ

Еще один из крупнейших игроков на этом рынке, банк "Русский Стандарт", также работает над снижением комиссий для юрлиц на фоне коронавирусной проблемы. По словам директора департамента эквайринга Инны Емельяновой, кредитная организация отсрочит оплату сервисных услуг банка для клиентов-юрлиц, у которых нет оборотов по эквайрингу, и не будет взимать комиссии за сервисное обслуживание пакетов услуг до возобновления бизнеса.

Промсвязьбанк уже отменил фиксированную плату за обслуживание терминалов для клиентов, чей бизнес наиболее пострадал в период пандемии. Фиксированная плата не взимается с клиентов, если торговый оборот по терминалу составляет менее 100 тысяч рублей, комиссия не будет взиматься с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

Банк "Зенит" прорабатывает возможность отмены платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс, сообщил зампред правления кредитной организации Дмитрий Юрин.

В некоторых банках указали, что их тарифными планами изначально не было предусмотрено взимание комиссии за сервисное обслуживание терминалов.

"ВТБ не взимал и не взимает подобную плату со своих клиентов в данной сфере. В текущих условиях это принципиально важно как для бизнеса, который уже несет незапланированные расходы из-за пандемии коронавируса и сталкивается с падением выручки, так и для клиентов-физлиц, для которых принципиально важно стимулировать способы бесконтактной оплаты", — отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Газпромбанк и "Уралсиб" также не удерживали такую комиссию.

БОНУСЫ И КЕШБЭК

Споры вокруг высокой стоимости эквайринга и сопутствующих сервисов не утихают с февраля прошлого года, когда на эту проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин. В качестве основного довода против принудительного регулирования эквайринга его противники называли снижение выгоды для конечных потребителей товаров и услуг.

Для банков доходы от эквайринга служат основным источником финансирования кешбэка, поэтому смена тарифной политики может заставить их ухудшить условия по бонусным программам. Опрос показал, что пока банки не собираются снижать кешбэк, однако ряд игроков допускает такую возможность в будущем.

"На данном этапе банк "Зенит" не планирует вносить изменения в программы лояльности, при этом не исключает такую возможность в будущем при условии продления введенного ограничения или значительного изменения структуры e-commerce операций", — пояснил зампред кредитной организации.

В пресс-службе "Русского Стандарта" сказали, что пока по программам лояльности изменений нет, в Совкомбанке также пока не планируют изменений по бонусным программам по картам.