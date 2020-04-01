МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В I квартале 2020 года объем инвестиций в российскую недвижимость снизился на 16% — до 51 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Knight Frank.

"Рынок продемонстрировал снижение объемов инвестиций на 16% в сравнении с I кварталом 2019 года, а совокупный объем инвестированных средств составил 50,8 миллиарда рублей", — сообщается в нем.

Наибольший объем инвестированных средств пришелся на сегмент площадок под девелопмент – 69%. На втором месте расположился сегмент офисной недвижимости с долей в 20%, третье место – торговая недвижимость с долей в 9%.

Кроме того, доля иностранных инвесторов снизилась до минимального значения за долгое время и составила всего 2% против 28% за аналогичный период прошлого года, добавляется в сообщении.

Эксперты компании объясняют спад пандемией COVID-19, которая вызвала падение рынков во всем мире. Ситуация для России осложнилась тем, что на фоне рекордного снижения спроса на нефть, РФ вышла из нефтяной сделки с ОПЕК, что привело к еще более существенному скачку курса валют и росту неопределенности. Сложившаяся ситуация заставила многих инвесторов отложить принятие решения о покупке объектов.

"Мы ожидаем, что существенное количество сделок по продаже активов будет перенесено на III-IV квартал 2020 года или вовсе не случится", — добавляется в сообщении.