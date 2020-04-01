МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон с рядом послаблений для акционерных обществ на фоне ситуации с коронавирусом: они смогут в 2020 году позднее обычного провести годовое собрание акционеров и раскрыть отчетность.

Документ вносит изменения в закон "Об акционерных обществах", которые позволяют в текущем году по решению совета директоров провести годовое собрание акционеров в срок до 1 октября. Согласно действующей редакции закона, оно должно проводиться в период с 1 марта по 30 июня.

Одновременно максимальный срок раскрытия годовой консолидированной или финансовой отчетности эмитента за 2019 год увеличивается со 120 до 210 дней после окончания данного отчетного года, а промежуточной за первое полугодие 2020 года – с 60 до 180 дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена. То есть крайним сроком для раскрытия отчета за 2019 год будет примерно 1 августа, а за первое полугодие 2020 года — конец этого года.

Ранее, в середине марта, уже был принят закон, разрешающий публичным акционерным обществам проводить годовое собрание акционеров в 2020 году в заочной форме.

Госдума также приняла закон, разрешающий российским публичным компаниям в 2020 году выкупать свои акции на рынке по упрощенной процедуре при падении их средней цены на 20% и более.

ПАО будут вправе до 31 декабря проводить упрощенный buy back при соблюдении сразу нескольких условий. Акции должны быть допущены к организованным торгам, а их средневзвешенная цена, определенная за любые три месяца начиная с 1 марта 2020 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой за три месяца начиная с 1 октября 2019 года на 20% и более, как и значение основного индекса фондового рынка за этот период.

Акции можно будет выкупать через брокера на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов. А информацию, касающуюся приобретения ПАО собственных акций, можно будет не раскрывать сообщением о существенном факте.

Решение совета директоров общества должно предусматривать завершение приобретения акций в срок не позднее 31 декабря 2020 года. ПАО обязано будет направить в ЦБ уведомление о намерении провести buy back по упрощенной процедуре с приложением документов, подтверждающих соблюдение необходимых условий.