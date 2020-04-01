МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

В течение этих каникул не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Причем в этот период заемщик вправе в любой момент времени досрочно погасить кредит.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Он подготовлен депутатами совместно с ЦБ и Минфином России в соответствии с поручением президента РФ, связанным с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Владимир Путин 25 марта в своём обращении предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход в текущей ситуации снизился более чем на 30%.

Согласно принятому в среду закону, физлица и ИП, взявшие до вступления его в силу подобный кредит, смогут до 30 сентября обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. Но при условии, что их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более.

Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе до этой даты обратиться за установлением льготного периода в случае осуществления ими деятельности в определенных правительством РФ отраслях. Кредитная организация должна рассмотреть обращение заемщика в течение пяти дней.

Для подтверждения снижения дохода кредитор вправе запросить у заемщика подтверждающие документы: справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности и иные документы. При этом ЦБ вправе определить дополнительный перечень таких документов. Если заемщик в течение 90 дней не представит подтверждающие документы, то вступает в силу действовавший до наступления кредитных каникул договор и включаются санкции, что должно стимулировать все же предоставлять документы, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Перед третьим чтением документ был возвращен во второе для уточнения редакции, а затем принят во втором и третьем чтении. При этом были поддержаны дополнительные поправки, в том числе об ограничении процентов по потребительским кредитам в льготный период ставкой, равной двум третям от рассчитанного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости кредита. "Таким образом, будут начисляться меньше проценты в каникулярный период и, соответственно, нашим заемщикам будет возможность платить меньше", — пояснил Аксаков.

Также более четко прописано, что все обеспечительные меры (залог, гарантии, поручительства) продолжат действовать, в том числе после окончания каникулярного периода, отметил он.