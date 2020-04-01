ЛОНДОН, 1 апр — ПРАЙМ. Крупные кредитные организации Великобритании по рекомендации банковского регулятора приостановят выплату дивидендов акционерам и бонусов топ-менеджерам, а также программы выкупа акций, чтобы создать запас резервов для реагирования на негативные экономические последствия коронавируса — соответствующее совместное письмо было опубликовано банками во вторник поздно вечером.

В конце марта Управление по пруденциальному надзору (Prudential Regulation Authotiry) Великобритании попросило банки и страховые компании отказаться от выплаты дивидендов за 2019 год и бонусов сотрудникам, занимающим руководящие посты, и кредитные организации должны были дать ответ на это.

Среди банков, принявших решение о такой заморозке, — Barclays, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered и Santander. Общая сумма выплат дивидендов в текущем году указанных банков составляла бы более 8 миллиардов фунтов стерлингов.

Впрочем, не все восприняли такую идею позитивно. Розничные акционеры британских банков недовольны решением о заморозке дивидендов и планируют писать обращение в советы директоров кредитных организаций. Акции большинства банков, принявших указанное решение, отреагировали снижением на 5-7% на Лондонской фондовой бирже.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.