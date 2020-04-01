МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Сбербанк в конце марта подключился к системе быстрых платежей, уже осуществил первый пилотный перевод, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Зампред правления банка Светлана Кирсанова на прошлой неделе сообщила, что Сбербанк в настоящее время ведет подключение к системе быстрых платежей, клиентам она будет доступна в первых числах апреля.

"Все ранее озвученные планы выполняются в срок. В конце марта Сбербанк подключился к СБП. Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов — 31 марта был совершен первый успешный перевод", — сказано в сообщении.

После того, как банк убедится, что сервис работает стабильно, переводы через систему быстрых платежей начнут постепенно появляться в "Сбербанк Онлайн", уточнили в Сбербанке.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников. С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.