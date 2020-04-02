МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал резкое падение спроса россиян на наличные рубли и иностранную валюту, говорится в сообщении банка.

"Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня", — отметили в банке.

Так, объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели менее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах. При этом продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции.

"Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне. Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности — никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций", — прокомментировал ситуацию он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2777 в 75 регионах, всего скончались от болезни 24 человека.

В воскресенье вечером в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. При этом ранее властями было принято решение о прекращении работы всех объектов торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, а также зоомагазинов и салонов связи. О введении режима самоизоляции уже сообщили несколько десятков регионов РФ.